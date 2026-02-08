俳優の須賀健太が好きな女性の髪型を告白。アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が仕草を交えて“実演”し、スタジオに称賛の声があがった。

【映像】スタジオ興奮の櫻井優衣の“仕草”

2月7日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#1にて、VTRの合間にスタジオで「恋と髪」をテーマにトークを展開。女性の好きな髪型を聞かれた須賀は、「学生時代はもう、ポニーテール。正確には、体育の時のポニーテールが好きで。普段は下ろしていて、動く時だけしばって、また外す仕草」と熱を込めて一気に語る。

お笑いコンビ・見取り図のリリーは須賀の話を聞きながら納得顔でうなずき、「本気で食べるときに結ぶ人は？」とさらに質問。須賀は「あ、めっちゃ好きです！！」と声を弾ませた。

すると、タレントのなえなのは、櫻井に「やってみてよ、ポニーテール仕草」とリクエスト。櫻井は無茶振りに焦りつつ、ラーメンを食べるシチュエーションを想定し、「美味しそうだね〜とか言いながら…」と髪の毛を結ぶ仕草を“実演”。なえなのは「最高！」と喜んだ。

リリーは「『かわいいでしょ』っていう（アピールの）作戦でもある？」と質問。櫻井が「やったことないですけど、ここ（首元）が見えるほどいいんですかね」と照れ気味に応じると、リリーは「セクハラになるけど…いいね！」と絶賛していた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリ（賞金300万円）が決定する。櫻井となえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務め、全話のレギュラーゲストとしてリリー、第1話ゲストに須賀が登場した。