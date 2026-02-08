マディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、日本は順位点39点の2位となった。本日最終演技で逆転した米国カップルの衣装が「かなりセクシー」と話題になっている。昨年の世界選手権優勝ペアが最強を証明した。2日目の最終演技に登場したのはアイスダンスのリズムダンスでマディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組。完璧な演技で日本を抜き、米