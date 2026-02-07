【プレミアリーグ第25節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 3-0(前半1-0)サンダーランド<得点者>[ア]マルティン・スビメンディ(42分)、ビクトル・ギェケレシュ2(66分、90分+3)<警告>[ア]ウィリアン・サリバ(26分)[サ]アビブ・ディアラ(39分)、ブライアン・ブロビー(40分)