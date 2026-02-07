青森県八戸市のみちのく記念病院で起きた患者間殺人隠蔽（いんぺい）事件に関連し、病院を運営する医療法人「杏林会」（東京都目黒区）は運営の改善のため「コンプライアンス委員会」を発足させ、７日、市内で初会合を開いた。同委は今後、職員のコンプライアンス（法令順守）研修の実施や、内部通報制度の整備などに取り組む。委員は弁護士、医師、元県職員ら外部の４人と、石山菜穂・杏林会理事長ら法人内の３人で、任期は２