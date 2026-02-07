セブンス・ベガが2026年夏、初の東名阪ワンマンツアー＜LAYLA＞を開催することが決定した。これは本日2月7日に東京・代官山UNITで開催されたワンマンライブのアンコール中にサプライズ発表されたものだ。ツアー＜LAYLA＞は、7月24日の大阪・梅田Shangri-Laを皮切りに、7月25日の名古屋・CLUB UPSET、8月7日の渋谷CLUB QUATTROといった東名阪3公演をまわるもの。自身最大キャパの渋谷CLUB QUATTRO公演がツアーファイナルとなる。あ