セブンス・ベガ、渋谷CLUB QUATTRO公演含む初の東名阪ワンマンツアー＜LAYLA＞開催決定
セブンス・ベガが2026年夏、初の東名阪ワンマンツアー＜LAYLA＞を開催することが決定した。これは本日2月7日に東京・代官山UNITで開催されたワンマンライブのアンコール中にサプライズ発表されたものだ。
ツアー＜LAYLA＞は、7月24日の大阪・梅田Shangri-Laを皮切りに、7月25日の名古屋・CLUB UPSET、8月7日の渋谷CLUB QUATTROといった東名阪3公演をまわるもの。自身最大キャパの渋谷CLUB QUATTRO公演がツアーファイナルとなる。
あわせて、最新アーティスト写真も公開となった。夜の東京を背景に赤のチェックを基調としたスタイリングで統一されたビジュアルは、都会的なツアータイトル＜LAYLA＞が内包する物語性や感情の揺らぎを表現しているとのこと。
■＜東名阪ワンマンツアー2026「LAYLA」＞
7月24日(金) 大阪・梅田Shangri-La
open18:30 / start19:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
7月25日(土) 愛知・名古屋 CLUB UPSET
open17:00 / start17:30
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
8月07日(金) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
（問）HOT STUFF 050-5211-6077
▼チケット
4,400(税込)+D代
※スタンディング
一般発売：3月21日(土)10:00〜
【ニュースレター会員1次先行】
受付期間：2月7日19:30〜2月21日23:59
受付URL：https://fan.pia.jp/seventh_vega/ticket/detail/20
※セブンス・ベガ オフィシャルニュースレター会員への登録が必要(登録無料)
【セブンス・ベガオフィシャル先行】
受付期間：2月27日(金)19:00〜3月8日(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/7thvega-layla/
【プレイガイド先行】
受付期間：3月9日(月)19:00〜3月16日(月)23:59
