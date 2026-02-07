[2.7 J2・J3百年構想リーグEAST-A第1節 栃木C 1-4 仙台 CFS]J2・J3百年構想リーグEAST-A第1節が7日に行われ、ベガルタ仙台はアウェーで栃木シティに4-1で勝利した。仙台は前半12分に先制。右サイドのFKからキッカーのMF武田英寿が左足でクロスを送ると、DF菅田真啓が右足で蹴り込んだ。前半34分には、左CKから武田が左足でクロスを入れる。ニアのDF井上詩音がヘディングで押し込み、2-0とリードを広げた。後半3分に栃木Cの