名古屋グランパスは7日、J1百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンを発表した。キャプテンにはMF稲垣祥(34)が新たに就任。副キャプテンは昨季主将のMF和泉竜司(32)、今季加入のMF高嶺朋樹(28)となる。以下、クラブ発表コメント■キャプテン▽稲垣祥「キャプテンを務めることになりました。 グランパスファミリー全員で強くて魅力あるクラブを創り上げていきましょう!」■副キャプテン▽和泉竜司「今シーズン、副キャ