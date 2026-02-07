　名古屋グランパスは7日、J1百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンを発表した。

　キャプテンにはMF稲垣祥(34)が新たに就任。副キャプテンは昨季主将のMF和泉竜司(32)、今季加入のMF高嶺朋樹(28)となる。

以下、クラブ発表コメント

■キャプテン
▽稲垣祥
「キャプテンを務めることになりました。 グランパスファミリー全員で強くて魅力あるクラブを創り上げていきましょう!」

■副キャプテン
▽和泉竜司
「今シーズン、副キャプテンを務めます。 グランパスが常にタイトルを獲れる強い集団になっていけるように、努めていきます。」

▽高嶺朋樹
「副キャプテンに就任することになりました。 移籍間も無いなか、このような役職を任せていただき、大変光栄に思います。 稲垣選手を支えチームが一つになって闘える集団になっていけるように尽力します。これからも名古屋グランパスの応援をよろしくお願いします。」