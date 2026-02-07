名古屋グランパスは7日、明治安田J1百年構想リーグのキャプテンと副キャプテンを発表した。明治安田J1百年構想リーグから新指揮官にミハイロ・ペトロヴィッチ監督を迎えた名古屋は、MF稲垣祥がキャプテンを務めることを発表。なお、稲垣は2023シーズン以来、3年ぶりのキャプテン就任となった。また、副キャプテンはMF和泉竜司と、MF高嶺朋樹が務めることを明らかにしている。キャプテン・副キャプテンを務める3選手は名古屋