Ì¾¸Å²°¡¢°ð³À¾Í¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡Ö¶¯¤¯¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×

¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï7Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÈÉû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤«¤é¿·»Ø´ø´±¤Ë¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢MF°ð³À¾Í¤¬¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Ê¤ª¡¢°ð³À¤Ï2023¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏMFÏÂÀôÎµ»Ê¤È¡¢MF¹âÎæÊþ¼ù¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë3Áª¼ê¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£°ð³À¾Í¡Ê¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡Ö¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Á´°÷¤Ç¶¯¤¯¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×

¢£ÏÂÀôÎµ»Ê¡ÊÉû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Éû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£ ¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¬¾ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¶¯¤¤½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅØ¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×

¢£¹âÎæÊþ¼ù¡ÊÉû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡ÖÉû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ °ÜÀÒ´Ö¤âÌµ¤¤¤Ê¤«¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¿¦¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ °ð³ÀÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¥Á¡¼¥à¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ®¤¨¤ë½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×