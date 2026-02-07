ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われ、坂本花織（シスメックス）は女子ショートプログラム（SP）で熱演。78.88点で1位となった。リンク外では大会前、ユニークな現地グルメに遭遇。「え!!すごっ!!」と衝撃を受けていた。目を丸くした。オリンピック公式Xに投稿された1本の動画。坂本が手にした中身はオリンピックの5つの輪をかたどったユニークなパスタだ