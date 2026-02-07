ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われ、坂本花織（シスメックス）は女子ショートプログラム（SP）で熱演。78.88点で1位となった。リンク外では大会前、ユニークな現地グルメに遭遇。「え!! すごっ!!」と衝撃を受けていた。

目を丸くした。オリンピック公式Xに投稿された1本の動画。坂本が手にした中身はオリンピックの5つの輪をかたどったユニークなパスタだった。文面には「坂本花織選手がオリンピックパスタを初めてみたとき……」と綴られ、動画では「え!! すごっ!! オリンピックマークや!! パスタ!? パスタ!!」と驚き、パスタを手に持ちながら「すごい」と頬を緩ませる様子が映っていた。

五輪公式サイトによると、オリンピック・パスタはイタリア人シェフのカルロ・クラッコ氏が手掛けたもの。ミラノ・コルティナ五輪のために、イタリア国内で伝統的な製法で生産された特別パスタで、販売は予定されていないという。

フィギュア団体戦には10か国が出場。種目ごとに1位10点、2位9点……の順位点が与えられ、男女とペアのショートプログラム（SP）、アイスダンスのリズムダンス（RD）による上位5チームがフリーに進出。順位点合計でメダルを争う。

日本は3種目を終えて合計23点。25点で首位の米国と2点差の2位で初日を終えた。7日（日本時間8日）には男子SPとアイスダンスのフリーダンスが行われる。



（THE ANSWER編集部）