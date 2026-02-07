フィギュアスケーターとして活躍した本田紗来（１８）。成長したモデル姿にフォロワーが沸いている。紗来は７日までにインスタグラムで「ＮａｉｌｅＢｅａｕｔｙＡｗａｒｄ２０２６の恋髪ステージに、登壇させていただきました！」とイベントに出席したことを報告。「＃恋髪オーディション＃ＡＢＥＭＡ」とハッシュタグを付け、ピンクのフリルブラウスに白のふわふわとしたミニスカートを合わせた衣装姿を掲載した。フ