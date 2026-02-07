ソフトバンクは、インフルエンサーのしなことワイモバイルによる期間限定コラボレーションを開始した。コラボでは、しなことワイモバイル公式キャラクターのふてニャンが共演する限定LINEスタンプを無料配布する。 LINEスタンプの配布期間は3月2日まで。配布ページから入手でき、ダウンロード後は180日間利用できる。 ⒸSoftBank Corp. Ⓒしなこ ⒸSoftBank Corp. &#