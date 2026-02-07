減り具合は溝が浅くなることで認識、でもウエット時に気をつければまだイケると思うのは重大なリスクに蓋をしたも同然！ まだまだ寒い日が続くものの、時おり春の陽射しにいよいよツーリングの季節が近いと感じさせる季節。そんなあちこちへ出かける夢を思い浮かべながら、気になるのが愛車のタイヤ……。去年イイ感じで乗れるようになって、頑張って出かけているうちにタイヤの溝がかなり減ってきたのを確認していた。