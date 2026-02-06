大型犬がお留守番を嫌がるので、職場まで連れてきてあげたら…？まさかの理不尽な行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で27万9000回再生を突破。「来たら来たらで文句ｗ」「子供みたい」「可愛いかまってちゃん」といった声が寄せられています。 【動画：『お留守番さみしい』と大型犬が訴えてきたので、職場まで連れてきた結果…理不尽な光景】 大型犬を職場に連れてきたら… TikTokアカウント「belle.bull」には、甘えん坊な