大型犬がお留守番を嫌がるので、職場まで連れてきてあげたら…？まさかの理不尽な行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で27万9000回再生を突破。「来たら来たらで文句ｗ」「子供みたい」「可愛いかまってちゃん」といった声が寄せられています。

大型犬を職場に連れてきたら…

TikTokアカウント「belle.bull」には、甘えん坊なシベリアンハスキー「ブル」ちゃんの日常が投稿されています。この日、飼い主さんがお仕事に行こうとしたら、ブルちゃんが「お留守番は寂しい」と訴えたそう。そこでブルちゃんを連れて出社したら…？

ブルちゃんは満足してお利口さんにしていてくれるかと思いきや、お仕事中の飼い主さんに向かって「わうわう～」と文句を言い始めたとか。どうやら「もう飽きた。早くお仕事終わらせて構ってよ！」と訴えているようです。

圧をかける姿が理不尽すぎる！

その後も、ブルちゃんは飼い主さんを見つめながら「わうっ、わうっ」と鳴いて、「早く終われ」と圧をかけ続けたとか。ブルちゃんがお留守番を嫌がったから職場に連れてきてあげたのに、それでも文句を言うなんて理不尽すぎます…！飼い主さんも困ってしまって、苦笑いするしかなかったそう。

しかし飼い主さんのことが大好きで信頼しているからこそワガママ放題なのだと思うと、なんだか可愛くて憎めないですね。ブルちゃんの理不尽だけれど愛おしい行動は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「わがままなところが可愛い」「おしゃべり上手」「どっちにしろ鳴くというシステムw」「どうすればいいんだ！ｗ」「このワンコに構う仕事がしたい」といったコメントが寄せられています。

大型犬2匹の賑やかで楽しい日常

お家にはブルちゃんの他にもう1匹「ベル」ちゃんというシベリアンハスキーがいて、2匹は一緒にお散歩したり遊んだりオヤツを取り合ったりしながら、仲良く暮らしているそうです。時には2匹揃って、ノリノリで遠吠えしていることも。これからもブルちゃんとベルちゃんには、賑やかで楽しい毎日を過ごしてほしいですね。

ブルちゃん＆ベルちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「belle.bull」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「belle.bull」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。