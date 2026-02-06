【PLAMAX BP-03 ソフィア・F・シャーリング ヴァンパイアVer.】 8月 発売予定 価格：11,000円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX BP-03 ソフィア・F・シャーリング ヴァンパイアVer.」を8月に発売する。価格は11,000円。 本商品は高峰ナダレ氏のオリジナル作品「バニースーツ プランニング」より、ソフィアを可憐でセクシーなヴ