【PLAMAX BP-03 ソフィア・F・シャーリング ヴァンパイアVer.】 8月 発売予定 価格：11,000円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX BP-03 ソフィア・F・シャーリング ヴァンパイアVer.」を8月に発売する。価格は11,000円。

本商品は高峰ナダレ氏のオリジナル作品「バニースーツ プランニング」より、ソフィアを可憐でセクシーなヴァンパイア装備姿でプラモデル化したもの。

PLAMAXのために再構築された服装や武器のデザインを元に立体化され、表情パーツは塗装済みの「微笑み顔」、「照れ顔」、「誘惑顔」＆「泣き顔」に無塗装パーツとデカールが付属する。

背中に装備できるフライトユニットの翼膜には柔軟な素材のプリント済みシートが採用され、妖艶なヴァンパイアらしい演出となっている。武器のヴァリアブルフォトンサイズはパーツを組み替えることにより「ヒュージサイズモード」、「トライデントモード」など、様々な形態を再現することができる。

その他付属品として「フライトユニットドローン化用パーツ」、「ヴァンパイアにぼし」が付いてくる。

(C)高峰ナダレ

