音元出版は、三菱自動車「アウトランダーPHEV」のサウンドを体験できる試聴体験イベントを二子玉川の蔦屋家電にて開催することを発表した。 （関連：【画像あり】搭乗する「アウトランダーPHEV」の内装写真） 今回のイベントで試聴するカーオーディオは、最上位グレードの「Dynamic Sound Yamaha Ultimate」を搭載し、12基のスピーカーを専用アンプで駆動する。オーディオ