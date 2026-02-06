音元出版は、三菱自動車「アウトランダーPHEV」のサウンドを体験できる試聴体験イベントを二子玉川の蔦屋家電にて開催することを発表した。

今回のイベントで試聴するカーオーディオは、最上位グレードの「Dynamic Sound Yamaha Ultimate」を搭載し、12基のスピーカーを専用アンプで駆動する。オーディオメーカーとして知られるヤマハと共同開発した特別チューニングを施しており、アウトランダーPHEVだけのために開発された特別なサウンドを楽しめる。

また用意された「アウトランダーPHEV」は、最上級グレードの「P Executive Package」をベースに、ドアミラーやアルミホイールなどをブラックで統一、スリーダイヤマークや車名バッジもダーク調に仕立てた特別仕様車“BLACK Edition”となっている。

イベントは2月10日から16日まで開催される。さらに週末にあたる14日、15日は、オーディオ評論家・山之内 正と、三菱自動車・ヤマハの音響設計チームを迎えたトークショウ「アウトランダーPHEVの音質に迫る！スペシャルトークショウ」が開かれる。

試聴体験イベントは自由に参加が可能だが、トークショウは事前予約制となっているため注意が必要だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）