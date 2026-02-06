山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。2月5日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして浜口京子と河井ゆずる（アインシュタイン）が出演した。「女性にとって“付き合ったことがない”のはコンプレックス？」という話題で、浜口は現在の心境を赤裸々に明かし…。【映像】「1人で生きま〜す！」おどける浜口京子にスタジオ爆笑今回の番組内ド