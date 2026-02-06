カナダのマーク・カーニー首相は2月5日、自動車購入補助金の再開を含む電気自動車（EV）の新戦略を発表し、中国と協力してカナダ本土でのEVの生産と輸出を推進していくと表明しました。カナダ首相府が発表した声明によると、カナダは先ごろ中国と締結したEV協力協定を含む既存および新たな貿易協定を十分に活用して、EV分野への大規模な投資を促進し、カナダの自動車輸出市場の多角化を実現し、カナダを世界のEV分野をけん引する国