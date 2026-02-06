トロント・ラプターズ vs シカゴ・ブルズ日付：2026年2月6日（金）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 123 - 107 シカゴ・ブルズ NBAのトロント・ラプターズ対シカゴ・ブルズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし33-25で終了する。第2クォータ&#125