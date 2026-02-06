コンビニチェーン「セブン-イレブン」が、「セブンプレミアム 銀鮭の塩焼」や「セブンプレミアム 筑前煮」など、人気の高い定番惣菜6種をリニューアルした。2026年2月3日（火）から、全国で順次発売している。【商品画像】リニューアルした人気惣菜6種はこちらリニューアルされたのは、「セブンプレミアム 銀鮭の塩焼」、「セブンプレミアム 筑前煮」、「セブンプレミアム 味染み肉じゃが」（販売エリア：東日本）、「セブンプレミ