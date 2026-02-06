【セブン-イレブン】人気惣菜6種がリニューアル 「銀鮭の塩焼」は価格そのままで増量
コンビニチェーン「セブン-イレブン」が、「セブンプレミアム 銀鮭の塩焼」や「セブンプレミアム 筑前煮」など、人気の高い定番惣菜6種をリニューアルした。2026年2月3日（火）から、全国で順次発売している。
リニューアルされたのは、「セブンプレミアム 銀鮭の塩焼」、「セブンプレミアム 筑前煮」、「セブンプレミアム 味染み肉じゃが」（販売エリア：東日本）、「セブンプレミアム 味染み肉じゃが」（販売エリア：西日本）、「セブンプレミアム 8種具材の豚汁」、「セブンプレミアム 国産豚もつ煮込み」の６商品。今回のリニューアルで、一品一品のクオリティをさらに高めたという。
その中でも、魚惣菜カテゴリーで圧倒的な支持を集める「セブンプレミアム 銀鮭の塩焼」は、原材料の銀鮭の仕入れサイズを大きくした。各部位を余す事なく、様々な商品で使用しコストを削減することで、価格はそのままで、内容量の増量が実現した。脂のりの良い原料を厳選し、厚切り・手炙り仕上げで、さらに満足感ある一品に仕上がっている。
セブンプレミアムの人気惣菜6種がリニューアル
【商品画像】リニューアルした人気惣菜6種はこちら〈商品一覧〉
■セブンプレミアム 銀鮭の塩焼
価格：368円（税込397.44円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
脂ののった銀鮭のみを厳選し、外は香ばしく中はふっくらとした厚切りを活かした商品に仕上がった。
■セブンプレミアム 筑前煮
価格：298円（税込321.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
鶏肉の旨味が溶け込んだだしで、にんじん・ごぼう・れんこん・しいたけなど6種の具材をじっくり煮込み、それぞれの食感と風味を引き出している。
■セブンプレミアム 味染み肉じゃが（販売エリア：東日本）
価格：298円（税込321.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：東日本（関東、甲信越、東北、北海道）
※豚肉を使用
豚肉の旨味が溶け込んだ甘辛い煮汁が、じゃがいもにしっかり染み込んだ定番の味わい。ほくほく食感とやさしい甘みで、ライスが進む一品。
■セブンプレミアム 味染み肉じゃが（販売エリア：西日本）
価格：318円（税込343.44円）
発売日：2月10日（火）〜順次
販売エリア：西日本（関西、北陸、中国、四国、九州、沖縄県）
※牛肉を使用
牛肉のコクと旨味を活かし、関西風の味付けで上品に仕上げた。素材の持ち味を引き立てる、食べ飽きない家庭的な肉じゃが。
■セブンプレミアム 8種具材の豚汁
価格：238円（税込257.04円）
発売日：2月10日（火）〜順次
販売エリア：北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州
だしの味わいが広がる一杯。根菜や豚肉など8種の具材を使用し、食べ応えと満足感を両立している。
■セブンプレミアム 国産豚もつ煮込み
価格：298円（税込321.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、中国、四国
国産豚もつをやわらかく煮込み、臭みのないコク深い味わいに仕上げた。味噌の風味が染み込んだ、晩酌にもライスにも合う一品。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある
※画像はイメージ