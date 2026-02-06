レアル・ソシエダの久保建英は、１月18日のバルセロナ戦で左足のハムストリングを負傷。現在は戦線を離脱している。全治期間の詳細は明らかになっていないなか、スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、ソシエダのフットボールディレクターを務めるエリック・ブレトスが２月３日、日本代表MFの状況を報告。「タケは重度の筋肉系トラブルを抱えている」と公式に発表した。「我々は、彼が日本へ行き、クラブのドクターと連係し