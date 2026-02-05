ジャクソン・ヘイズ、相手チームのマスコットにぶつかり1試合出場停止八村塁がプレーするNBAのレイカーズで、選手が相手チームのマスコットを突き飛ばしたために1試合の出場停止処分を受けるという珍事が発生した。米国のファンからは「本当に馬鹿げている」「マジかよ」とあきれたような声が上がった。米スポーツ専門局「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者は4日（日本時間5日）、自身のXで「レイカーズのセンター、ジャクソン