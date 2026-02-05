県警などが主催する高校生ＣＭ甲子園の表彰式が行われました。 高校生ＣＭ甲子園は犯罪被害に対する注意喚起のＣＭを募集し、県民の防犯意識を高めることを目指しています。 今年は「インターネットを利用した詐欺被害やトラブルに遭わないために」というテーマで、１４校から２８作品が応募されました。 １５秒の部では尾道北高校放送部、３０秒の部では盈進中学高校放送部がグランプリに選ばれ、どちらも闇バイト