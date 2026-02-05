5日佐世保市で火事が相次ぎました。江迎町では野焼きをしていた男性が死亡しました。 また、小佐々町では2階建て住宅が全焼しました。 5日午後2時15分ごろ佐世保市江迎町で「野焼きをしていた男性が火に巻き込まれて倒れている」と通りかかった人から消防に通報がありました。 警察と消防によりますと、この火事で男性(78)が死亡したということです。 また、男性の妻が病院に搬送されましたが、意識はあるということ