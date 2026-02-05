【Kindleセール「KADOKAWA 80th 大感謝祭 第1弾」】 2月5日23時59分 終了 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで丈氏のマンガ「宇崎ちゃんは遊びたい！」が最新刊を除いて、88円～151円で販売されている。 1巻から6巻までが88円、7巻から10巻までが145円、11巻から13巻が151円となっている。2,313円で全巻を一気に揃えることができる。 本作を含めた多数のコミックス