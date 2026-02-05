フィギュアスケート女子でトリノ五輪金メダリストの荒川静香さんが４日（日本時間５日）、自身のＸに新規投稿。歓喜の舞台となったトリノを２０年ぶりに訪問したことを明かした。「Ｔｏｒｉｎｏ２００６→２０２６♪」と記し、サインしたボードを指さす２枚の写真を投稿した荒川さん。一つは２００６年、トリノ五輪で金メダルを獲得した際の記念ショット。そしてもう一枚は２０年後の今年、同じようにボードのサインを指さして