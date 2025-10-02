2025年9月20日（土）と21日（日）、位置情報ゲーム『ピクミン ブルーム』のリアルイベント“Pikmin Bloom Journey 2025”が仙台で開催。ピクミンたちといっしょに仙台の魅力に触れる、仮想と現実の世界がリンクした街歩きを体験することができた。困っているピクミンを助けたいプレイログ第1026回目の今回は、“お腹を空かせた黄ピクミン”が主役の特別なストーリーに沿って各所をめぐった体験をリポート。ゲームの世界で完結せず