コッパ・イタリア準々決勝が4日に行われ、インテルとトリノが対戦した。クリスティアン・キヴ新監督のもとでセリエA首位を走るインテル。コッパ・イタリアでは連覇を達成した2022−23シーズン以来3年ぶりの優勝を目指している。チャンピオンズリーグ（CL）含めて過密日程が続く中、ラウタロ・マルティネスやアレッサンドロ・バストーニ、マヌエル・アカンジら一部の主力を温存し、トリノとの準々決勝に臨んだ。序盤からイン