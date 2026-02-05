小学生を中心に、「シールブーム」が全国で再燃している。平成時代にも流行したシールブームとは、シール帳と呼ばれるアルバムタイプのノートにお気に入りのシールを貼り付けて交換し合うもので、当時はお金さえ出せば自由に好みのシールが買えていた。しかし現在のブームでは、お目当てのシールを入手するための熾烈なバトルが繰り広げられている。販売店舗ではトラブルが頻発、学校や警察が警戒を強める事案も起きている。前編記