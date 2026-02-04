2月4日、高橋愛がInstagramを更新した。【写真】色違いのアウターを着用した2SHOTも公開高橋は、自身のInstagramアカウントにて、「お揃いで、出掛けてみようと思ったら アウター脱いでも グリーンのスウェットだった」「どんだけ仲ええねんw」と、夫のあべこうじとスウェット姿で食事を楽しんでいる姿を公開。他にも、ウサギのデザインが施されたニットのアウターやスニーカーなど、色違いを着用したお揃い2SHOTも掲載していた。