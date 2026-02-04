エイチ・ツー・オーリテイリングは4日、4月1日にイズミヤ・阪急オアシスと関西スーパーマーケットが合併し称号変更する関西フードマーケットの社長に渡邊学（わたなべ・がく）常務が就任する人事を発表した。渡邊氏は1968年5月1日生まれの57歳。大阪大法学部卒業後、神戸大大学院を経て91年三洋電機入社。コンサルティングやサイバーセキュリティ会社などの幹部を歴任し、2019年エイチ・ツー・オーリテイリング入社。20年執行