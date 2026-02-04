獺祭が2019年から主催し、7回目を迎えた「最高を超える山田錦プロジェクト2025」の表彰式が都内で開かれ、酒米「山田錦」の日本一を競った中からグランプリに滋賀県の川粼太門氏が選ばれた。優勝米の山田錦は獺祭が賞金4000万円（1俵50万円×80俵）で購入し、最高を超える特別な酒造りに挑む。山田錦の生産者から140件以上の応募があり、「心白が大きすぎない（高精白に耐えうる）」「心白が玄米の中心に発現している（