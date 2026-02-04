雪像で彩られる札幌市の冬の風物詩「第７６回さっぽろ雪まつり」が４日、開幕した。市内３会場に計２１０基の雪氷像が並び、１１日まで８日間、開催される。メイン会場の大通公園では、北海道南茅部町（現・函館市）で約５０年前に出土した国宝の土偶をテーマにした高さ１３メートルの大雪像など、１３６基の雪像が展示されている。近くのすすきの会場には氷像が並ぶ。午前１０時過ぎに開会式が行われ、好天にも恵まれて会場