阪神の秦雅夫オーナー（68）が4日、沖縄・宜野座キャンプを視察。練習前に大山、佐藤輝ら宜野座組の選手を前に3分間の訓示を行い、「ベテラン、中堅、若手を問わず、全員がキャンプやシーズンを通して、常に競い合ってほしい。その切磋琢磨によって、チームの力をさらに高めてほしい」とレベルアップに取り組む姿勢を継続することを求めた。「昨年に続いてセ・リーグの覇者となって、日本シリーズでパ・リーグの覇者を倒して、