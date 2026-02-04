コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準々決勝が3日に行われ、アルバセテ（2部）とバルセロナが対戦した。アルバセテは、1月14日に行われたラウンド16でレアル・マドリードと対戦し、3−2で勝利。準々決勝への切符を手にした。クラブ史上初のコパ・デル・レイ優勝へ、2戦連続の金星となるか。対するバルセロナは、1月15日にラシン・サンタンデールに2−0で勝利して準々決勝進出。コパ・デル・レイ最多となる通算32回の優勝を