2026年2月2日、香港メディアの香港01は、中国の過半数の省が昨年の経済成長目標を達成できず、主要地域の減速が鮮明になったと報じた。 記事は、中国本土31の省・市・自治区が1月30日までに発表した昨年の域内総生産（GDP）統計において、半数を超える地域が自ら設定した年間目標に届かなかったと紹介。特に経済をけん引すべき上位10地域のうち、前年に比べて成長が加速したのは広東省、河南省、上海市の3省市のみにとどまり、江蘇