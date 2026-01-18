現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』の新キャストが1月15日に明らかとなり、荒木村重役をトータス松本が務めるとわかった。【写真】「似てるって言われる」トータスと“やらかし”歌舞伎俳優とのツーショット朝ドラでは史上最低の父親役まさかのキャスティングにネット上では驚きの声があがっている。《この配役、クセの強さが最高で期待しかない》《荒木村重役って聞いただけで期待値上がる。人間臭さ全開の武将、絶対ハ