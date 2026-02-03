Bialystocksが、フジテレビ系連続ドラマ『ラムネモンキー』のオリジナルサウンドトラックを2026年3月4日にリリースすることを発表した。本作は、ドラマ『ラムネモンキー』のために書き下ろされた劇伴音楽を収録したサウンドトラック作品。CDには全26曲を収録し、過去の記憶と現在を行き来する物語の時間軸や、登場人物たちの揺れ動く感情、不穏さと可笑しみが同居する場面の空気感に寄り添う楽曲がラインナップされているという。