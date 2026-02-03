Bialystocksが、フジテレビ系連続ドラマ『ラムネモンキー』のオリジナルサウンドトラックを2026年3月4日にリリースすることを発表した。

本作は、ドラマ『ラムネモンキー』のために書き下ろされた劇伴音楽を収録したサウンドトラック作品。CDには全26曲を収録し、過去の記憶と現在を行き来する物語の時間軸や、登場人物たちの揺れ動く感情、不穏さと可笑しみが同居する場面の空気感に寄り添う楽曲がラインナップされているという。また、ストリーミング配信では、CD未収録楽曲を含む全34曲が配信される。

本ドラマでは、Bialystocksが主題歌と劇伴音楽の両方を手掛けており、主題歌「Everyday」は2026年2月12日に配信リリース予定だ。

◾️フジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』オリジナルサウンドトラック

発売日：2026年3月4日（水） PCCR-00803 / 2,970円（税込）

配信：https://bialystocks.lnk.to/RAMUNEMONKEY.OST ▼CD収録曲

01.ラムネモンキーのテーマ

02.不確かな記憶

03.赤松

04.不穏な真実

05.遭遇

06.マチルダ

07.活気ある街

08.サスペンス

09.何かが見てる

10.蘇る事実

11.闘い

12.仄かな思い

13.遊具

14.大人の日常

15.丹辺市

16.チェンソー

17.予感

18.新たな出会い

19.何か起こるかも

20.葛藤

21.ラムネモンキーのテーマ - Acoustic

22.愉快

23.陽だまり

24.仲間

25.赤松 - Piano Solo

26.モンキーアイランド ※ストリーミング配信 追加収録曲

27.怖さ

28.他愛の無い会話

29.放課後

30.エェ

31.奮起

32.じゃこ天

33.疑念

34.おじさん達 ▼主題歌「Everyday」情報

2026年2月12日（木）リリース

Pre-add / Pre-save リンク：https://bialystocks.lnk.to/Everyday

◾️タイアップ情報／ドラマ『ラムネモンキー』

1月14日(水)スタート ※初回15分拡大

毎週（水）22:00〜22:54 ▼キャスト

反町隆史 大森南朋 津田健次郎 / 木竜麻生 福本莉子 濱尾ノリタカ / 大角英夫 青木奏 内田煌音 他 原作：古沢良太『ラムネモンキー』（note刊）

脚本：古沢良太

主題歌：Bialystocks『Everyday』

音楽：Bialystocks

プロデュース：成河広明

プロデューサー：栗原彩乃、古郡真也

演出：森脇智延、柳沢凌介、下畠優太

制作協力：FILM

制作著作：フジテレビ ▼配信情報

1月14日（水）フジテレビ放送終了後、

TVer ・FOD より国内配信（FODでは２話以降先行配信）

Netflix より世界配信 ▼関連リンク

・ハッシュタグ：#ラムネモンキー

・公式HP：https://www.fujitv.co.jp/ramunemonkey88/

・公式X：https://x.com/ramunemonkey88

・公式Instagram：https://www.instagram.com/ramunemonkey88/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ramunemonkey88