お笑い芸人・紺野ぶるま（39歳）が、2月2日放送のトーク番組「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）に出演。千鳥・大悟に対し、女芸人No.1決定戦「THE W」の審査員を務めてほしいと熱望する場面があった。昨年の「THE W」で優勝したニッチェをはじめ、紺野ぶるま、にぼしいわしがゲストとして登場。霜降り明星・粗品による辛口審査が話題となった同大会について、ニッチェは「女性あるある」を凝縮したネタを披露したかったものの、