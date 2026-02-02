加藤ミリヤが、3年ぶりとなる新作アルバム『Velvet Grace』を3月18日にリリースする。 （関連：秦 基博×草野マサムネ、HAN-KUN×RYOJI、The BONEZ×Dragon Ash、椎名林檎×加藤ミリヤ……珠玉のコラボ楽曲） 本作には、すでに配信リリースされているLANAを迎えた「LONELY」、椎名林檎を迎えた「愛楽」、「#東京LIFE」、「One Last Kiss」をはじめ、GeG（変態紳士クラブ）、KB、Matt Cab、Ryosuke “Dr.R” Saka