加藤ミリヤが、3年ぶりとなる新作アルバム『Velvet Grace』を3月18日にリリースする。

本作には、すでに配信リリースされているLANAを迎えた「LONELY」、椎名林檎を迎えた「愛楽」、「#東京LIFE」、「One Last Kiss」をはじめ、GeG（変態紳士クラブ）、KB、Matt Cab、Ryosuke “Dr.R” Sakai、SHUYAらプロデューサー陣が参加した全11曲を収録。鋭くも切ないラブソングから、母として、そして1人の女性として紡がれる強くしなやかなメッセージまで、加藤ミリヤならではの視点で描かれた楽曲の数々は、現代を生きる女性たちを中心にさらなる共感を呼ぶような作品に仕上がっている。

また、アルバムのリリースにあわせて新ビジュアルも公開。初回仕様限定盤には、32ページにわたる撮り下ろしフォトブックが付属する。

さらに、3月6日にはSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて、アルバムのリリースを記念した『“Velvet Grace” Listening Party & Live』の開催も決定。リリースに先駆けてアルバムの世界観をいち早く体感できる、プレミアムな内容のイベントとなる予定だ。

加えて、本日2月2日より加藤のオフィシャルYouTubeチャンネルでは新たな企画がスタート。これまであまり表に出ることのなかった人物像や、アーティスト活動、日常の裏側に迫るコンテンツが展開されるほか、ファンから寄せられるさまざまな相談や質問に、加藤ならではの視点で答える企画も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）