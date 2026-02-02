Snow Manの公式Xが2日に更新され、この日放送のTBSCDTVライブ！ライブ！」について、メンバーの佐久間大介が体調不良だったため収録に参加しておらず、7人でのパフォーマンスとなることを伝えた。現在、佐久間は回復しているという。同Xで「いつもSnow Manを応援いただきありがとうございます。2/2放送 TBS系「CDTVライブ!ライブ!」はメンバーの佐久間大介が体調不良だったため(現在は回復しております)、7名での出演となり